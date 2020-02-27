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  3. Çorum’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Çorum’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı - Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile ilişkisi olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda soruşturmaya devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA




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