Çorum'da deprem mi oldu 17 Aralık Cuma? Çorum neden sallandı 17 Aralık Cuma?

Kılıçdaroğlu'nun adaylık sinyalleri, CHP'lileri bile memnun etmedi! "Allah aşkına sen olma"

Asgari ücret için 5 bin 376 TL olsun diyen Kılıçdaroğlu çark etti, sözlerini unuttu! CHP'li belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 TL oldu