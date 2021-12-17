Çorum'da deprem mi oldu 17 Aralık Cuma? Çorum neden sallandı 17 Aralık Cuma?
Öğlen saatlerinde sarsıntı hisseden Çorumlu vatandaşlar, Çorum'da deprem mi oldu 17 Aralık Cuma? Çorum neden sallandı 17 Aralık Cuma? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...
Takvimler 17 Aralık 2021'i gösterdiğinde Çorumlu vatandaşlar sarsıntıyla güne başladı. Peki, Çorum'da deprem mi oldu 17 Aralık Cuma? Çorum neden sallandı 17 Aralık Cuma? Haberimizde merak edilen tüm soruların yanıtlarına yer verdik.
ÇORUM'DA DEPREM Mİ OLDU 17 ARALIK CUMA? ÇORUM NEDEN SALLANDI 17 ARALIK CUMA?
AFAD, Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini açıkladı.
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Bayat (Çorum)
Tarih-Saat : 17.12.2021, 12:28:34 TSİ
Enlem : 40.4748 N
Boylam : 34.2145 E
Derinlik : 7.06 km