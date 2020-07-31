Çorum'da Derinöz köyü koronavirüs karantinasına alındı

Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken, salgının yayılımın önlenmesi için karantina işlemleri de uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Çorum'un Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Derinöz köyünde salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantina uygulanacağı bildirildi.

İkinci bir değerlendirmeye kadar uygulamanın devam edeceği belirtilen açıklamada, istisnai durumlar haricinde köyün giriş ve çıkışlara kapatıldığı, köyde herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki köyün girişinde, jandarma ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu.

TÜRKİYE'DE SALGININ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 492 test yapıldı, 982 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 800 bin 832, vaka sayısı 230 bin 873, vefat sayısı 5 bin 691 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 582, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,8 oldu.