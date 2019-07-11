Çorum’da fırtına dehşeti

Çorum'u etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış şehrin çeşitli bölgelerinde hasara neden oldu. Fırtına Çorum Adliyesi, stadyum, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Hitit Kız Öğrenci Yurdu gibi bazı kamu binalarının çatısını uçurdu. Ankara Çevreyolu Bulvarı Yaydiğin Kavşağı civarında Karayolları'na ait yön levhalarını deviren fırtına, Farabi Caddesi üzerindeki tarihi Kunduzhan (Tabakhane) Camii'nin minaresi ile kaldırım kenarındaki bir ağacın devrilmesine neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yerinin de zarar gördüğü fırtınada, ortaya dehşet veren manzaralar çıktı.

'Trafik levhalarını uçurdu'

Çorum'da, saat 17.00 sıralarında etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle aralarında hastane, stadyum ve yurtların da yer aldığı çok sayıda binanın çatısı uçtu, devrilen yön tabelaları nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Fırtınanın etkisiyle Devlet Hastanesi, stadyum ve bazı yurt binalarının çatıları uçtu, yerinden sökülen ağaçlar, otomobillerin üzerine devrildi. Fırtınanın etkisiyle Çorum-Samsun karayolu Yadiğin kavşağı mevkiinde devrilen yön tabelaları, karayolunu ulaşıma kapattı. Karayolları ekipleri yön tabelalarını kaldırarak yaklaşık 20 dakika kapalı kalan karayolunu yeniden ulaşıma açtı. Kentte fırtına nedeniyle hasar tespit çalışması başlatıldı.

'Tarihi caminin minaresi yıkıldı'

Çorum'da yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak yağış ve fırtına sırasında Farabi Caddesi üzerinde bulunan tarihi Kunduzhan (Tabakhane) Camii'nin ahşap minaresi uçtu. Fırtınanın şiddetine dayanamayan ahşap minare bulunduğu yerden koparak cami avlusuna devrildi. Vatandaşların otobüs durakları ve dükkan saçaklarının altında mahsur kaldığı fırtına sırasında park halindeki araçların üzerine devrilen çok sayıda ağaçta maddi hasara neden oldu.

Kaynak: İHA