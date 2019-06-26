Çorum'da gölete giren iki arkadaştan biri boğuldu

ÇORUM'un Bayat ilçesinde, sulama göletine giren iki arkadaştan Serkan Koral (30) boğuldu, Hüseyin Esen (34) ise kendi imkanları ile kurtuldu.

Olay, akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Kunduzlu köyünde meydana geldi. İddiaya göre yüzme bilmeyen Hüseyin Esen ve arkadaşı Serkan Koral sulama göletine girdi. Suda çırpınmaya başlayan Hüseyin Esen kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Serkan Koral ise gözden kayboldu. Hüseyin Esen'in ihbarı üzerine köye gelen AFAD sualtı dalgıç ekibi, yapılan çalışma sonucunda Serkan Koral'ın cansız bedenine ulaştı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Koral'ın cansız bedeni otopsi için Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA