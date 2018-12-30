Çorum’da iki ayrı silahlı kavga: 3 yaralı

Çorum da meydana gelen iki ayrı silahlı yaralama olayında, aralarında bir gazinin de olduğu 3 kişi yaralandı.

İlk olay, Osmancık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.K. ve U.A., Yazı Çarşı Kavşağı'nda, İ.T., M.T. ve T.B. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.K. tüfekle vurularak yaralanırken, M.K. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından zanlılardan İ.T. ve M.T. bu kez Kerebigazi İlkokulu yanında evine giden ve gazi olduğu öğrenilen Y.Ş.A. ve arkadaşı A.Y.'ye ateş açtı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan iki kişi de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların Yazı Çarşı Kavşağı'nda meydana gelen silahlı yaralama olayı ile hiçbir ilgilerinin bulunmadığını öğrenilirken olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu olaya karışan zanlıları İskilip karayolunda yakalayarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA