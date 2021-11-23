Çorum'da ikinci mezarlık vakası! Vatandaşlar mezarlıkta çığlık sesleri duydu! Korkunç anlar videoya kaydedildi!

Türkiye'de 2018 yılında Çorum'da meydana gelen "Mezarlıkta ağlayan gizemli kız" olayı çok konuşulmuştu.

Polisin devreye girmesiyle aydınlatılan olayda kızın psikolojisinin bozuk olduğu belirlenmişti. Gündeme damga vuran bu olaydan yıllar sonra bir vatandaşın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü dikkat çekti.

MEZARLIKTAN ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ

Videoda, mezarlıktan bir takım sesler geldiği duyuluyor. Videonun ilerleyen saniyelerinde daha da yoğun şekilde duyulmaya başlayan seslerin gizemi henüz çözülmüş değil. Ancak videoyu izleyen bazı vatandaşlar, seslerin ölülerden geldiğini iddia etti.

TARTIŞMALAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Videodaki görüntü ve sesleri gerçekçi bulan insanlar kadar gerçekçi bulmayan insanlar da var. Bazıları bunun bir efekt olduğunu savunsa da efekt gibi durmadığını iddia edenler de bulunuyor.