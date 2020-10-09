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  3. Çorum'da insanlık dışı olay! Ölen 3 yaşındaki çocukta cinsel istismar şüphesi

Çorum'da insanlık dışı olay! Ölen 3 yaşındaki çocukta cinsel istismar şüphesi

Çorum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden 3 yaşındaki R.E.Ş.'in cinsel istismara uğradığının tespit edilmesi üzerine anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da insanlık dışı olay! Ölen 3 yaşındaki çocukta cinsel istismar şüphesi

Çorum'da meydana gelen olayda anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç., 3 yaşındaki R.E.Ş. isimli çocuğu yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirdi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan R.E.Ş. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNSEL İSTİSMAR ŞÜPHESİ

Doktorların yaptığı incelemede çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. Bu kapsamda polis ekipleri anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.’yi gözaltına aldı.

Çorum'da insanlık dışı olay! Ölen 3 yaşındaki çocukta cinsel istismar şüphesi

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki sorgularının ardından “nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar” suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tayfun Altuntaş
Editör


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