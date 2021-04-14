Çorum’da kaçakçılara polis baskını! 1 milyon 550 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildiKız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildiTenis camiasının acı kaybı! Can Üner hayatını kaybetti!Bakanı Pekcan ve KKTC Bakanı görüşmesi: Türkiye ile KKTC işbirliği vurgulandıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ücretsiz soğan ve patates dağıtımı başladıGalatasaraylı oyuncu Elabdellaoui’ye kök hücre nakli ve kornea operasyonu planlanıyorGoodyear, AFI KLM E&M'nin Boeing 737 filosu için tek lastik tedarikçisi olduVatandaşın talebi üzerine belediye parkı yeniliyor67 yıllık dert sona erdi! Hasköy’ün uzun yıllardır süren tapu sorunu çözüldüMardin’de ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapılıyor
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çorum’da kaçakçılara polis baskını! 1 milyon 550 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

Çorum’da kaçakçılara polis baskını! 1 milyon 550 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

Çorum'da kaçakçılara yönelik operasyonlar devam ediyor. Düzenlenen operasyonda, bir depoda 1 milyon 550 bin adet sahte bandrollü kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Çorum’da kaçakçılara polis baskını! 1 milyon 550 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

Çorum il merkezinden polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir depoda 1 milyon 550 bin adet sahte bandrollü kaçak makaron sigara ele geçirildi.

SAHTE BANDROLLÜ ÜRÜNLER

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde bir şahsın deposunda çok sayıda sahte bandrollü kaçak makaron bulunduğu belirlendi. Söz konusu depoya düzenlenen operasyonda 1 milyon 550 bin adet sahte bandrollü kaçak makaron sigara ele geçirilirken gözaltına alınan depo sahibi ise hakkında düzenlenen tahkikat evrağı ile adli makamlara sevk edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Çorum’da kaçakçılara polis baskını! 1 milyon 550 bin adet kaçak makaron sigara ele geçirildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT