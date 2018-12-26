Çorum'da kar hayatı olumsuz yönde etkiledi

ÇORUM'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Samsun- Ankara karayolu Konaklı mevkiinde ulaşım yaklaşık bir saat durdu.

Çorum'da gece başlayan kar yağışı tipiye dönüştü. Çorum-Ankara Karayolu 30'uncu kilometresi Konaklı mevkiinde tipi nedeniyle ulaşım durarak uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede traifk yaklaşık bir saat durdu. Bölgede karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığı belirtildi.

Öte yandan İskilip, Bayat, Sungurlu ve Mecitözü ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

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DHA