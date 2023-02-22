Çorum'da korkunç cinayet! Tartıştığı arkadaşını öldürdü!

Çorum'da beraber alkol aldıkları arkadaşlarıyla aralarındaki tartışma kavgaya döndü ve kavga cinayetle son buldu.

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Çorum'da korkunç cinayet! Tartıştığı arkadaşını öldürdü!

Tartışma cinayetle bitti!

Olay, dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Çorum'da alkol almak için bir araya gelen arkadaş grubu arasında anlaşmazlıklar sonucunda tartışma çıktı.


Çorum'da korkunç cinayet! Tartıştığı arkadaşını öldürdü!

İddiaya göre boş arazide alkol alan kişiler küfürleşme ile başlayan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Burak İ. (24), Osman B. (18) ve Mücahit G. (18) tartışmanın büyümesi üzerine arabasından tüfeğini alan Burak İ., Osman B., ve Mücahit G., 'ye doğrultu. Burak. İ'nin elinden tüfeği alarak ateş eden Osman B., Burak İ., ağır yaralandı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlılar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri intikal etti. Cinayet soruşturması devam ediyor.

Çorum'da korkunç cinayet! Tartıştığı arkadaşını öldürdü!

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