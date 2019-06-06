Çorum'da köy evinde çıkan yangın 5 eve sıçradı

ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde evde çıkan yangın, çevresindeki 5 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin boş olduğunu belirlediği evlerdeki yangını söndürme çalışması sürüyor.

İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkavak köyü, Kuşlar Mahallesi'ndeki boş evde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer boş evlere de sıçradı. Kendi çabaları ile yangını söndüremeyen köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

DHA