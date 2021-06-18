Çorum'da kurbanlıklar alıcılarını bekliyor ! Tam 1,65 ton ağırlığında adı "Buğra"

Kurban bayramının yaklaşması ile birlikte kurbanlıklara ilgi artmaya başladı. Şatışa çıkarılan kurbanlıklar alıcılarını bulmaya devam ediyor.

İşletme sahiplerinden Okan Bek, kurbanlığın simental ırkı ve 3.5 yaşında olduğunu belirterek, “Çiftliğe geldiğinde 1 yaşındaydı. Bizim de ilgimizi çeken ciddi bir gelişme gösteren hayvandı. Kurbanlığımızı Çorumlu bir iş adamımıza sattık" şeklinde konuştu.

Mesleğinin Ziraat mühendisliği olduğunu dile getiren Bek, "Kendi yemlerini kendilerinin yaptığını söyleyerek, özel yemlerle ve özel formüllerle belediğimiz bu hayvan şu anda bin 650 ya kadar çıkardıklarını" belirtti. Öte yandan Bek, "Hayvanın özel bir yapısı ve ciddi gelişmesi var. Bu hayvanı herkesin görmesini istedik. Bizim çiftliğimiz içinde güzel emeklerimizin karşılığını veren bir hayvan oldu. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kurbanı kabul olsun” ifadelerini kullandı.