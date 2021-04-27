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  3. Çorum'da meydana gelen kazada araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Çorum'da meydana gelen kazada araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Çorum'da kontrolden çıkan araç önce park halindeki bir otomobile ardından ise yaya kaldırımına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çorum'da meydana gelen kazada araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaza, öğle saatlerinde Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zahide K.'nın (49) kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce park halindeki ticari bir araca çarptı sonrada yaya kaldırımına çıktı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan Zahide K. ve Vasfiye Ö.(80) araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine ile olay yerine sağlık ekipleri ile İtfaiye kaza kırım ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralı kadınlar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada da her iki araçta da büyük ölçüde maddi hasar meydana gelirken araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Çorum'da meydana gelen kazada araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Çorum'da meydana gelen kazada araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

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