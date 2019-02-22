Çorum'da okula giren pitbull öğrencilere saldırdı: 2 yaralı (2)

KÖPEĞİN SAHİBİ ARANIYOR

Çorum'da, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda öğrencilere saldıran pitbull cinsi köpek, belediye görevlilerince barınağa götürüldü. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı çevrede köpeğin sahibini arıyor.

Hitit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Opr. Dr. Arslan Erkan, yaralı öğrencilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Erkan, "5 öğrenci hastanemize getirildi. Öğrencilerden 2'si köpek tarafından ısırılmıştı. Bu öğrencilerimizden 4'ü taburcu edildi. Bir öğrencimizin ise yatışı yapıldı, tedavisi sürüyor" dedi.

Olayın görgü tanığı öğrenciler, köpeğin aniden okulun bahçesine girip saldırdığını ve çok korktuklarını söyledi.

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DHA