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Çorum’da okullar tatil edildi

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Miili Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Merkez İlçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okullarımızda 07/01/2019 pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve ha

Çorum’da okullar tatil edildi

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Miili Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Merkez İlçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okullarımızda 07/01/2019 pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimizde bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" dedi.

Kaynak: İHA

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