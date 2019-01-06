Çorum’da okullar tatil edildi
Konuya ilişkin açıklama yapan İl Miili Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Merkez İlçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okullarımızda 07/01/2019 pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve ha
Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Konuya ilişkin açıklama yapan İl Miili Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, "Merkez İlçemizde yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle okullarımızda 07/01/2019 pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimizde bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" dedi.
Kaynak: İHA
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