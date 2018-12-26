Çorum’da okullara kar tatili

Çorum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle 26 Aralık 2018 Çarşamba günü Çorum merkez ilçemizde Okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir.. Ayrıca, merkez İlçede görev yapan engelli ve hamile kamu personellerimizde bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA