Çorum'da patlama! Döküm fabrikasında yaşanan patmada 6 işçi yaralandı

Çorum'da bir döküm fabrikasında döküm fabrikasındaki savurma kazanında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

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Çorum'da patlama! Döküm fabrikasında yaşanan patmada 6 işçi yaralandı

Çorum'da bir döküm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.

Çorum-Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki savurma kazanında patlama meydana geldi.

Çorum'da patlama! Döküm fabrikasında yaşanan patmada 6 işçi yaralandı

İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada 2'si ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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KAYNAK: AA

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