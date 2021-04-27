Çorum'da silah kaçakçılarına göz açtırılmıyor: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
Çorum'un Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir köye düzenledikleri operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı silah kaçakçılığı ile mücadele ve genel emniyet asayiş uygulamaları kapsamında, bir köyde icra edilen operasyon sonucunda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 4 adet otomatik av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI