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Çorum'da silah kaçakçılarına göz açtırılmıyor: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Çorum'un Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir köye düzenledikleri operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirdi.

Çorum'da silah kaçakçılarına göz açtırılmıyor: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı silah kaçakçılığı ile mücadele ve genel emniyet asayiş uygulamaları kapsamında, bir köyde icra edilen operasyon sonucunda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 4 adet otomatik av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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