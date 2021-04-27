Çorum'da silah kaçakçılarına göz açtırılmıyor: Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı silah kaçakçılığı ile mücadele ve genel emniyet asayiş uygulamaları kapsamında, bir köyde icra edilen operasyon sonucunda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 4 adet otomatik av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI