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  3. Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Rahmi Ş.(56) evinde bulunan sobayı yaktıktan sonra uyudu.

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum'da merkeze bağlı Eşençay köyünde çıkan yangında bir ev yandı.

Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Rahmi Ş.(56) evinde bulunan sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sobadan sıçrayan kıvılcımların odada bulunan eşyaları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede mobilyaları saran yangını köylüler fark etti. Evde bulunan Rahmi Ş.'yi uyandırarak dışarı çıkaran köylüler İtfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla yangına müdahale eden itfaiye ekipleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Çorum’da sobadan çıkan kıvılcım evi yaktı

Kaynak: İHA




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