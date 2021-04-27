Kamu isminin anlamı nedir, Kamu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Turgutlu'nun çehresi mevsimlik çiçeklerle renkleniyorRais isminin anlamı nedir, Rais ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika |Arnavutluk'ta Thodex operasyonu: Faruk Fatih Özer yine kaçtıÜreticilere destek! Elazığ’da üreticilere bamya tohumu dağıtıldıTam kapanmada borsa açık mı, kapanacak mı? | Yasakta Borsa İstanbul (BİST) açık mı?Yardım tırları dualarla uğurlandı ! 14 tır dolusu yardım yola çıktıBağ evinde kumar oynayan 10 kişi ceza yediMagandalar iş başında! Park halindeki otomobile kurşun yağdırıp kaçtılarTam kapanmada esnafa verilecek destekler belli oldu! İşte kalem kalem o destekler...
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Çorum'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği araç devrildi, 5 kişi yaralandı

Çorum'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği araç devrildi, 5 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu araç devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Çorum'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği araç devrildi, 5 kişi yaralandı

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu'dan Ordu istikametine seyir halinde olan Hasan Y. yönetimindeki 07 AKF 259 plakalı hafif ticari araç, Kırankışla köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Hasan Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Reyhan Y., Fatma A., Berk Celal Y. ve Çağatay Y. yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Çorum'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği araç devrildi, 5 kişi yaralandı

Çorum'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği araç devrildi, 5 kişi yaralandı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT