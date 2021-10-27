Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da bir dernekte çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayata gözlerini yumdu, 2 kişi de ağır olarak yaralandı.

Yavruturna Mahallesi Esnafevler 1. sokak üzerinde bulunan Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde iki grup henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya tutuştu. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma silahlı çatışma döndü. Vatandaşlar silah seslerini duymaları üzerine polisi aradılar.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Çıkan silahlı çatışmada dernekte olan 40 yaşındaki Cihan Kanbur ve 16 yaşındaki Semih Özçelik yaşamlarını yitirirken; 39 yaşındaki Kadir Özlem ve 31 yaşındaki Muhammed Yücel ağır olarak yaralandılar.

Olay mahallinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve şehirde bulunan özel bir hastaneye nakledildiler.

SAVCI İNCELEMEDE BULUNDU

Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerini gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından Kanbur'un cenazesi otopsi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.