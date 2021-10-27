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  3. Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da faaliyetlerini sürdüren Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde iki grup arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönen olayda 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti. Hastanede tedavi gören 2 kişinin ise sağlık durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti! Ölü ve yaralılar var

Çorum'da bir dernekte çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayata gözlerini yumdu, 2 kişi de ağır olarak yaralandı.

Yavruturna Mahallesi Esnafevler 1. sokak üzerinde bulunan Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde iki grup henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya tutuştu. Kısa süre içerisinde büyüyen tartışma silahlı çatışma döndü. Vatandaşlar silah seslerini duymaları üzerine polisi aradılar.

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti! Ölü ve yaralılar var

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Çıkan silahlı çatışmada dernekte olan 40 yaşındaki Cihan Kanbur ve 16 yaşındaki Semih Özçelik yaşamlarını yitirirken; 39 yaşındaki Kadir Özlem ve 31 yaşındaki Muhammed Yücel ağır olarak yaralandılar.

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti! Ölü ve yaralılar var

Olay mahallinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve şehirde bulunan özel bir hastaneye nakledildiler. 

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti! Ölü ve yaralılar var

SAVCI İNCELEMEDE BULUNDU

Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerini gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından Kanbur'un cenazesi otopsi amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay hakkındaki soruşturma devam ediyor. 

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan tartışma silahlı kavgayla bitti! Ölü ve yaralılar var

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