Çorum'da Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası heyecanı

Adem Varlık: "Bütün hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na tam kadro gidebilmek"

Mehmet Genç: "Başarılarımızı sürdürmek istiyoruz"

Taha Akgül: "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası, Çorum'da devam ediyor.

Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası müsabakaları 15 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. 45 ilden 600 sporcunun katıldığı şampiyonada müsabakalar büyük çekişme ve heyecanla sahne oldu. Yarın sona erecek şampiyonada bugün final müsabakaları oynanırken, güreşseverler Taha Akgül ve Fatih Erdin'in mücadele ettiği müsabakaları yakından takip etti.

ADEM VARLIK: "BÜTÜN HEDEFİMİZ 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NA TAM KADRO GİDEBİLMEK"

Şampiyona ile ilgili değerlendirmeler bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, "Geçen hafta içi ve hafta sonunda Bursa ve Yalova'da Türkiye şampiyonamız vardı. Bursa'da Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nı tamamladık. Ardından Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nı Yalova'da yaptık. Çorum'da ise Serbest Stil Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Bütün bunlar 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları içerisinde önemli organizasyonlar" dedi.

Varlık sözlerini şöyle sürdürdü: "2019 yılı, Tokyo Olimpiyatları için vize ve kota senesi. Kazakistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda bütün ülkeler olimpiyat için kota almaya çalışacaklar. Bizim de hedefimiz orası. 2019 yılı içerisinde inşallah sporcularımızla en yüksek alanda kota almak için mücadele vereceğiz. Bütün hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na tam kadro gidebilmek. Çünkü artık Türk güreşi halkın gönlünde bir efsane. İşte bu efsanenin geri dönüşü 2015'de Amerika'da başladı. İnşallah Tokyo'da da 52 yıl değil, belki de 60 yıl aradan sonra en büyük başarıya ulaşmak istiyoruz."

MEHMET GENÇ: "BAŞARILARIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Ankara ASKİ Spor Kulübü Başkanı Mehmet Genç ise organizasyondaki hedeflerinin hem bireysel hem de takım olarak şampiyonluk elde etmek olduğunu söyleyerek, "Olimpiyat şampiyonumuz, takım kaptanımız Taha Akgül de burada güreşiyor. Hedefimiz takım olarak Türkiye şampiyonu olmak. ASKİ Spor Kulübü olarak pek çok sporcumuz bugüne kadar büyük başarılara imza attı, bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

TAHA AKGÜL: "ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"

Ankara ASKİ Spor'un güreşçisi olimpiyat şampiyonu Taha Akgül ise "Burada kulübüm adına mücadele ediyorum. Genç sporcu arkadaşlarım var. Onlara karşı mücadele veriyorum. Önümüzdeki hafta uluslararası bir turnuvamız var. Onun öncesinde burada güreşmem çok iyi olacak. Çok iyi bir antrenman olacak. İnşallah burada güreşip, oradaki turnuvada ülkemi en iyi şekilde temsil edip birinci olmak istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Adem Varlık'ın açıklamaları

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DHA