Çorum'da vaka sayıları İl Sağlık Müdürü'nü isyan ettirdi

Çorum'da bulunan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli tarafından yapılan açıklamada, son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

HASTANE İKİYE BÖLÜNDÜ

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda ortak düzenledikleri basın toplantısında pandemi sürecinde koronavirüs ile mücadele kapsamında yürülen çalışmalar değerlendirildi. Çorum'da artan vaka sayıları ile hastane binasının ikiye bölündüğünü belirten Mesut Sezikli, böylece bir tarafta Kovid-19 hastalarına müdahale edilirken diğer yanda salgın dışı hastalıkların tedavi edildiğini; bu sayede iki farklı grubun birbiriyle temasının engellendiğini bildirdi.

"BIKKINLIK EN BAŞTA SAĞLIK PERSONELİNDE VAR"

Bu zor süreçte salgının karşısında dimdik duran ve mücadele eden sağlık çalışanlarına değinen Sezikli,

"Halkımızın salgınla mücadelede belli bir konsantrasyonda gitmesi çok önemli. Tabii ki bıkkınlık, yılgınlık var. Bu bıkkınlık en başta sağlık personelinde var, bunun bilinmesini istiyoruz. Ancak ne olursa olsun bu süreç geçinceye kadar aynı konsantrasyonla çalışacağız. Vatandaşlarımızın da gerekli olmadıkça hastaneye gelişi ertelemesi bizim için çok önemli. Süreç belirsiz, ne zaman biteceği belli değil. Bundan sonrası halkımızın kurallara ne kadar uyacağına bağlı. Rehavet içinde devam edersek bunun sonu görünmüyor. Aşı bulununcaya kadar hemen hemen hepimiz bunu geçireceğiz demektir." ifadelerini kullandı.

"SON NOKTADAYIZ"

Çorum'da son bir ayda 40'tan fazla sağlık çalışanının Kovid-19'a yakalandığını belirten Sezikli, "Bunların tümü virüsü hastane dışından kaptı. Pozitif personelimizi tek tek arıyorum ve ne olduğunu soruyorum. Düğün, toplantı, memleket ziyareti gibi sonuçlar çıkıyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım, çünkü biz son noktayız." dedi.

Hastaneye günde 600 civarında Kovid-19 şüphesi taşıyan kişinin başvurduğunu vurgulayan Sezikli, gerekli hallerde bu kişilere PCR testi yapıldığını, salgının başladığı mart ayında 412 olan test sayısının ağustosta 12 binlere yükseldiğini ve Çorum'un en hızlı test sonucu veren illerden olduğunu söyledi.

CEZA DA ÇÖZMÜYOR; ALLAH ISLAH ETSİN

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı ise son 15 gündür kentteki denetimlerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığını gözlemlediğinin altını çizerek "Bu da toplumumuza mal oluyor. Caddeye çıktığımda bakıyorum, maske bazı insanların ya çenesinin altında, ya kolunda. Sosyal mesafeye özellikle düğünlerde maalesef hiç dikkat edilmiyor. Bundan sonra düğünlerde gerekli işlemler yapılacak. Herkesin başına bir bekçi dikemeyiz. Böyle düşüncesiz insanlarla nereye varabiliriz? Herkes maskesini taksaydı, sosyal mesafeye dikkat etseydi bu hale gelir miydi? En büyük sebebi bu. Caydırıcı cezalar da veriyoruz ama ceza çözmüyor. Yine bildiğini okuyor. Allah ıslah etsin." ifadelerini kullandı.