Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)
Çorum'da, "yan bakma" yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Çorum'da, "yan bakma" yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Kaynak: DHA
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