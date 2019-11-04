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  3. Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Çorum'da, "yan bakma" yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çorum'da 'yan bakma' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

TUTUKLANDI

Çorum'da, "yan bakma" yüzünden çıkan kavgada Bekir Bozkurt'u (30) tabancayla vurarak, öldüren, Erkan Ateş'i (29) de yaralayan Hasan Özcam (38), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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