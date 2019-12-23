Çorum’daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Sis nedeniyle Ankara-Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede sisin sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA