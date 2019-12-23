Çorum’daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor
Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.
Sis nedeniyle Ankara-Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede sisin sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT