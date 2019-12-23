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  3. Çorum’daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Çorum’daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Çorum’daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

Sis nedeniyle Ankara-Samsun yolu güzergahlarında görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken sürücüler zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu ilçede sisin sabah saatlerine kadar bazı bölgelerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Çorum’daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Çorum’daki yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor

Kaynak: İHA




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