Çorumlu Celal amca polisten önce ilaç sonra kendisini evlendirmelerini istedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlılar dışarı çıkmıyor ve onların ihtiyaçlarını polis ,zabıta gibi güvenlik güçler yerine getiriyordu. Çorum'da yaşayan Celal Fakı'nın (86) isteği ise herkesi şaşırttı. Polisten önce ilaç isteyen Fakı daha sonra "beni evlendirin" dedi.
Çorum'da polis ce 86 yaşındaki Celal amca arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Çorum Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Sokak’ta tek başına yaşayan Celal Fakı (86), biten ilaçları için aradığı 155 polis hattından yardım istedi. Polis ekipleri eczaneden aldığı ilaçları Fakı'ya evinde teslim etti. Bu sırada Fakı ile polisler arasında ilginç bir diyalog yaşandı.
Polis ekiplerinden kendisini evlendirmeleri için yardım isteyen Fakı, "Beni evlendirin, yalnızım yalnız, 70 yaşında bir kadınla da evlendirseniz olur” dedi. Fakı'nın isteği karşısında gülümseyen polisler, "Celal amca evlendirme işine girmeyelim, böyle ara sıra seni ziyaret edelim ve ihtiyaçlarını karşılayalım” diye cevap verdi. Celal Fakı, polislere dua etti.
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