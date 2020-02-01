Çorumlu esnaf depremzedeler için seferber oldu

Çorumlu esnaf ve sanatkarlar, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8 şiddetindeki depremin yaralarını sarmak için adeta seferber oldu. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından başlatılan yardım kampanyası ise il ve ilçe esnaf odalarından büyük destek gördü.

'Toplanan yardım malzemeleri Elazığ'a ulaştı'

Toplanan giyecek, kuru gıda, deterjan, ısıtıcı vb. malzemeler ÇESOB önünden Çorum Belediyesi'nin tahsis ettiği TIR'a Birlik Başkanı Recep Gür, Oda Başkanları, Oda Genel Sekreterleri ve Birlik personelleri tarafından itinayla yüklendi. Yardım malzemeleri ise hemen ertesi gün ÇESOB Başkanı Recep Gür ile Oda Başkanları Erdal Kolaylı, Erdoğan Çerikçi, Özkan Şanal, Necmettin Uzun, Erdoğan Yılmaz, Erol Bozkurt ve Halil Gürbüzer tarafından Elazığ'a ulaştırıldı.

'Yüreğimiz de dualarımız da Elazığ ve Malatya'da'

Başkan Gür, yaşanan deprem felaketinin tüm ülke insanlarını olduğu gibi kendilerini de derinden üzdüğünü belirterek, "İlk günden beri aklımız da yüreğimiz de dualarımız da Elazığ ve Malatya'daydı. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak sadece manevi olarak değil, maddi desteklerimizle de depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak istedik. Bu çerçevede başlattığımız kampanya doğrultusunda topladığımız yardım malzemelerini ise deprem bölgesine ulaştırmanın mutluluğu içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Kampanyamıza destek olan tüm il ve ilçe esnaf odalarımız ile değerli esnaf ve sanatkarlarımıza ayrıca araç temininde destek olan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yüce Allah, Türk halkını her türlü felaketlerden korusun" dedi.

Kaynak: İHA