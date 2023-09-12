Çorumlu şehit babalarının elleri öperek karşıladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Yetimler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri olan şehit babalarını makamında ağırlayan Emirdağlı Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu şehit babalarının ellerinden öperek; "En kutsal emanetimiz, başımızın tacısınız" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya giden Kumartaşlı ve yönetim kurulu üyeleri Çorumlu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Çorumlu, "Benim mesleki hayatım boyunca kırmızıçizgim Şehit aileleri ve kahraman gazilerimizdir. Sizlerin gece gündüz demeden emrinizdeyim. Tüm teşkilat olarak bizlere randevu dahi almadan gelebilecek kişiler sizlersiniz. Afyon şubesindeki çalışmaları çok yakından takip ediyorum. Başkan Kumartaşlı ve yönetimini tebrik ediyorum. İnşallah en kısa sürede sizleri şubenizde ziyaret edeceğim" dedi.

Dernek faaliyetleri ile ilimizdeki şehit aileleri ve gazilerin durumları hakkında detaylı bilgiler sunan Başkan Kumartaşlı, ziyaret sonunda Çorumlu'ya dernek madalyasından takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)