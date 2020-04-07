Çorum'un Kargı ilçesine giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesine giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kargı Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından gece yarısı itibarıyla ilçeye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sınırlandırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada da ilçe merkezinde iki kişinin bir araya gelmesine kesinlikle izin verilmeyeceği, maskesiz dolaşılmamasına ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan vatandaşların da dışarı çıkmamaya özen göstermeleri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA