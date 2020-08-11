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Çorum'un Sungurlu ilçesinde korkutan deprem

Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde korkutan deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin verilerine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde bugün saat 13.28'te  3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5,0 kilometre altında kayıt edildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre de deprem 3,3 büyüklüğünde ilçesinde 13,75 kilometre altında meydana geldi.

 

 

 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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