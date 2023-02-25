Coshqun Diniyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Coshqun Diniyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Coshqun Diniyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Coshqun Diniyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Coshqun Diniyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Coshqun Diniyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Coshqun Diniyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Coshqun Diniyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Coshqun Diniyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Coshqun Diniyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Coshqun Diniyev 13 Eylül 1995 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Coşqun Şahin oğlu Diniyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Coshqun Diniyev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Coshqun Diniyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Coshqun Diniyev'nin Zira FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Coshqun Diniyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Coshqun Diniyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Coshqun Diniyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Coshqun Diniyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Inter Baku

1 Temmuz 2015 yılında Karabağ

13 Ocak 2019 yılında Sabah FK

29 Ağustos 2021 yılında Zira FK

Coshqun Diniyev kimdir

Coshqun Diniyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Coshqun Diniyev şuan Zira FK takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Neftçi PFK

Coshqun Diniyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan takımında 6 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Coshqun Diniyev nereli

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