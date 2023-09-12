Coşkun; “12 Eylül darbesi, ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır”

Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını belirten CHP Pamukkale İlçe Başkan Uğur Coşkun, "Halkın iradesini gasp eden tüm darbe ve rejimler tarih huzurunda hesap...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Coşkun; “12 Eylül darbesi, ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır”

Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını belirten CHP Pamukkale İlçe Başkan Uğur Coşkun, "Halkın iradesini gasp eden tüm darbe ve rejimler tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, 1980 darbesinin 43. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 12 Eylül darbesinin üzerinden geçen 43 yıla rağmen saraylarda saltanat süren tek adam rejiminin 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ettirdiğini belirten Coşkun, "12 Eylül 1980 darbesi, ülkemiz için büyük bir travmaydı. Demokrasiye darbe vuran bu olay, insan haklarına ve özgürlüklere ciddi bir zarar vermiştir. Her zaman demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmuş, darbelere karşı durmuş bir parti olarak bizler, bu karanlık dönemin mağdurlarını anıyor, onların yaşadıkları zorlukları unutmuyoruz. 12 Eylül ruhunu ve tek adam rejimini tarihin tozlu raflarına kaldırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. 12 Eylül askeri darbesi ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır. Bu korkunç darbenin geride bıraktığı acı ve travma hala tazeliğini koruyor. Halkın iradesini gasp eden tüm darbe ve rejimler tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Halk iradesini, hukuku ve insan haklarını yok sayarak demokrasimize kara bir leke olarak sürülen 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde darbecileri ve zihniyetlerini kınıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Gazeteci Barış Yarkadaş, İYİ Partinin İstanbul, Ankara, Bolu, Konya, Yalova, Hatay, Trabzon, Ordu ve Antalya adaylarını açıkladı
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
Bakan Tunç'dan çok önemi açıklamalar: İnşallah milletimize olan borcumuzu yerine getireceğiz
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
İYİ Parti İzmir adayı Ümit Özlale'den Tunç Soyer'e zehir zemberek sözler ''Yarısı bankamatik memuru''
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'den duello! Biri ittifak yok derken, diğeri şart dedi!
Son Haberler
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Avrupa şampiyonu Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Ümraniye’de coşkuyla karşılandı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Açık hava sinemasında ’Buğday Tanesi’ duygu dolu gözlerle izlendi
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Seferihisar 101. Kurtuluş Günü’nü Buray konseriyle kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü: Yeni bir döneme giriliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü: Yeni bir döneme giriliyor
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
Kılıçdaroğlu'dan çok konuşulacak 100 yıl mesajı! ''Her bir tartışma CHP’yi büyüten, güçlendiren sonuçlar doğurmuştur''
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi
MSB, TSK’ya yönelik yapılan açıklamalara nedeni ile Sezgin Tanrıkulu'na çok sert tepki gösterdi
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Meteoroloji'den üç ile uyarı geldi! 12 Eylül Salı tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıklar nasıl olacak?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Piyasalarda son durum ne? 12 Eylül Altın Dolar Euro güncel fiyatları ne kadar?
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Tam bir rezalet! Bu nasıl bir düğün, ? Gelin damadın boynuna tasma taktı çeke çeke götürdü
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
Libya'yı vuran Daniel Fırtınası'nda can kaybı artıyor, sellerde 2 bin kişinin öldüğünden endişe ediliyor
CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''
CHP’li meclis üyelerinden dayak iddiası ''Hakaret, küfür, tekme ve tokat her şey vardı''
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Fatih Erbakan: "Orta Vadeli Ekonomik Program çözümden uzakta"
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Ekrem İmamoğlu vaadini açıkladı: Hem CHP hem Türkiye değişecek
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!