Coşkun; “12 Eylül darbesi, ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır”

Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını belirten CHP Pamukkale İlçe Başkan Uğur Coşkun, "Halkın iradesini gasp eden tüm darbe ve rejimler tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun, 1980 darbesinin 43. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 12 Eylül darbesinin üzerinden geçen 43 yıla rağmen saraylarda saltanat süren tek adam rejiminin 12 Eylül ruhunu yönetim anlayışında yaşatmaya devam ettirdiğini belirten Coşkun, "12 Eylül 1980 darbesi, ülkemiz için büyük bir travmaydı. Demokrasiye darbe vuran bu olay, insan haklarına ve özgürlüklere ciddi bir zarar vermiştir. Her zaman demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü savunmuş, darbelere karşı durmuş bir parti olarak bizler, bu karanlık dönemin mağdurlarını anıyor, onların yaşadıkları zorlukları unutmuyoruz. 12 Eylül ruhunu ve tek adam rejimini tarihin tozlu raflarına kaldırmak için mücadele etmeye devam edeceğiz. 12 Eylül askeri darbesi ülkemizin geleceğini, gençlerimizin hayatını çalmıştır. Bu korkunç darbenin geride bıraktığı acı ve travma hala tazeliğini koruyor. Halkın iradesini gasp eden tüm darbe ve rejimler tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Halk iradesini, hukuku ve insan haklarını yok sayarak demokrasimize kara bir leke olarak sürülen 12 Eylül 1980 darbesinin yıldönümünde darbecileri ve zihniyetlerini kınıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)