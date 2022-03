Coşkun Başbuğ kimdir? kaç yaşında, mesleği nedir ve nerelidir? Biyografisi

televizyon tartışma programlarının vazgeçilmez konuklarından biri olan ve programlarda yaptığı konuşmalarla izleyicilerin merak konusu olan Coşkun Başbuğ kimdir, nerelidir, mesleği nedir, kaç yaşındadır? sizler için araştırdık işte Emekli Albay Coşkun Başbuğ'un hayat biyografisi...

COŞKUN BAŞBUĞ KİMDİR?

Aslen Ankaralı olan Coşkun Başbuğ Emekli Albay'dır. Uzmanlık alanı ise psikolojik harp ve istihbarat'tır.

İzmir'de ikamet eden Başbuğ aslen Trabzon'ludur Twitter hesabındaki profilinde kendisini şöyle tanımlıyor: Güvenlik ve Terör Uzmanı. Emekli İstihbarat Albay- Psikolojik Harp Uzmanı.

Bir süre Diyarbakır’da 7. Kolordu hudut subaylığı görevinde bulunan Coşkun Başbuğ, 2010 yılında emekli olmuştur. Çeşitli haber sitelerinde yer alan bilgilere göre Coşkun Başbuğ, emekli olduktan iki yıl sonra casusluk kapsamında yürütülen soruşturmada örgüt lideri olmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştır.

ASKERİ CASUSLUK DAVASINDAN YARGILANDI

Coşkun Başbuğ, İzmir'deki "askeri casusluk" davasında örgüt lideri olarak yargılandı. Davada 2,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat etti.

Başbuğ bu davadan beraat ettikten sonra, "Fetullahçı Terör Örgütü mensupları verdiğim mücadelede beni durdurabilmek için kadın, para her yolu denediler" demişti.

Emekli Albay Coşkun Başbuğ: Beni durdurabilmek için kadın, para her yolu denediler

İzmir'deki "askeri casusluk" davasında örgüt lideri olarak yargılanan ve 2,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra beraat eden emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, "Görev süremin tamamında örgüt tarafından her yerde ve her ortamda baskı ve taciz gördüm. Fetullahçı Terör Örgütü mensupları verdiğim mücadelede beni durdurabilmek için kadın, para her yolu denediler." dedi.

Coşkun Başbuğ, Twitter hesabındaki profilinde kendisini terör ve güvenlik uzmanı, emekli istihbarat albay ve psikolojik harp uzmanı olarak tanımlamıştır. Zaman zaman televizyon programlarına konuk olan Coşkun Başbuğ, gündeme dair yorumlarda bulunmaktadır.