Coşkun Demirbakan: “Eksikleri düzelterek devam edeceğiz”

Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, "Kalan dokuz maçımız var. Bir an önce eksikleri düzelterek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Adanaspor deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, oyuna rakipleriyle beraber kontrollü başladıklarını ifade ederek, "Orta tempoda bir oyun oldu. Birbirimizi tarttık. Oyun içinde iyi bir bölümler vardı bizim lehimize, avantajlı durumlar vardı. Öne geçebileceğimiz 1-2 fırsatta oldu, değerlendiremedik ve nihayetinde duran toptan bir gol yedik. Futbol içinde olan bir şey. Dünyanın en büyük takımları da bunları yapıyor. Biz hatalarımızı önümüze getireceğiz ve eksiklerimize çalışacağız. Kalan dokuz maçımız var. Bir an önce eksikleri düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol dışı şeylere tenezzül etmediler. İyi bir maç oldu bana göre. Bundan sonraki maçlara bakacağız" dedi.

Kaynak: İHA