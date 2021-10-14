Yayınlandığı döneme damga vuran Çocuklar Duymasın'ın çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol babasının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ünlü oyuncunun açıklaması sonrası Coşkun Özmol kimdir? | Çocuklar Duymasın'ın çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un babası neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ÇOŞKUN ÖZMOL KİMDİR?

Coşkun Özmol, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın adlı sitcom dizisiyle tanınan Alparslan Özmol'un babasıdır. Özmol 87 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ÇOCUKLAR DUYMASIN'IN ÇAYCI HÜSEYİN'İ ALPARSLAN ÖZMOL'UN BABASI NEDEN ÖLDÜ?

Twitter'da sık sık 'Çaycı Hüseyin öldü' paylaşımları sonrası gündem olan ve bir süre sonra haberlerin asılsız olduğu gündeme çıkan Alparslan Özmol acı haberi duyurdu. Babasının yaşamını yitirdiğini aktaran ünlü oyuncu acısını dile getirdi. Alparslan Özmol’un babası Coşkun Özmol'un 87 yaşında olduğu ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar sebebiyle bir süredir yoğun bakımda olduğu ve bugün saat 05.00 sıralarında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Alparslan Özmol, babasının ölümü üzerine yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gemlik'te yaşayan babam 21 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Nefes darlığı sorunu vardı. Bugün sabah saat 05.00'da vefat ettiği haberini aldım, yola çıktım Gemlik'e gidiyorum.Acım tarifsiz, arayan aramayan acımı paylaşan tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Allah herkesten razı olsun, zor günümde yanımda olduğunuz için teşekkür ediyorum"

Ünlü oyuncu, cenazenin yarın öğle namazı sonrası Gemlik Merkez Camii'den kaldırılacağını belirtti.

ALPARSLAN ÖZMOL KİMDİR?

Alparslan Özmol 1976 yılında Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı Çocuklar Duymasın adlı sitcom dizisiyle tanınan Alparslan Özmol, bu dizinin ardından Saklambaç, Pulsar ve Laz Vampir Tirakula gibi projelerde yer almıştır.