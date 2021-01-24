Coşkun Sabah isyan etti: Mutasyon sadece koronada yok...

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, Kanal 24'de yayınlanan Arafta Sorular programın Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

Sosyal medyada zorbalığa değinen ünlü şarkıcı, açıklamasında "Ben 40 yıldır meşhurum. Çok merak ediyorum, birilerinin de araştırması lazım. Bu sosyal medya linci Avrupa'nın diğer şehirlerinde var mı? Almanya, Hollanda, Belçika, İspanya da ya da Fransa'da da böyle mi? Bu kadar mı aşağılık? Bilemiyorum... Pandemiden önce mesleğimiz gereği bir ayağımız da Avrupa'daydı. Avrupa'da çok iyi dostlarım var. Çok da gider gelirim. Ama orada gördüğüm böyle bir ortam olmadığı... Acaba bize özgü mü bu?" ifadelerini kullandı

Coşkun Sabah, Esra Elönü'nün "Siz ülkesini seven bir sanatçı olmanın bedelini nasıl ödüyorsunuz?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Son yıllarda özellikle sanatçıları gruplaştırma sevdası da çok bariz bir şekilde oluştu. Bunu inkar edemeyiz. Halbuki hiçbir sanatçı buna muhattap değildir. Müzik ruhun gıdasıdır. Bir besteci ve şarkıcı olarak, Türk halkına verdiğimiz bir hizmet var ortada. Şarkılarımız Türk halkı için... Beste ve şarkı yapmaya oturduğum zaman, ekonominin 'e'si aklıma gelmez. Bu şarkı Türk halkının kalbine girecek mi, Türk halkı bu şarkıyla mutlu olacak mı, 82 milyon bu şarkıdan etkilenecek mi? Bunları düşünürüm. 'Para pul', 'ne kadar gelecek?' gibi şeyler hiç aklımızda yok."

"KONUŞMALARIM ERTESİ GÜN MUTASYONA UĞRUYOR"

Esra Elönü'nün "Sanatçılar zor durumda gibi bir terim kullandınız. Bu nasıl oldu?" sorusu üzerine Coşkun Sabah, "Mutasyon sadece koronada yok. Demeçlerin mutasyonu var. 'Ekonomik olarak bu süreç sizi etkileyecek mi?' diye soruldu. Gayet insani ve mantıklı bir açıklama yaptım. '4-5 ay etkilemez ama sonrası tabii ki etkiler. Hazıra dağ dayanmaz' dedim. Şimdi benim dediğime geldik. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılara bir fon ayırdı. E ne oldu? Benim derdim konuşmamda değil. Ertesi gün, bir gün sonra bu konuşmalar mutasyona uğruyor. Söylediklerimi ilginç hale getirmek için alıyor 'Coşkun sabahtan flaş açıklama: Geçinemiyorum' başlığı atıyor. Yok ya! Ben böyle bir kelime söylemedim. Ama ilginç olacak ya, nasıl okutacak yoksa o haberi... Ağzımızdan çıkmayan bir kelimeyi ilginç bir hale getirmek için yapıyorlar bunu... " dedi.