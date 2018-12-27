Coşkun Sabah Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Doğum tarihi : 16.Ekim.1952

Coşkun Sabah kaç yaşında : 66

Kilo & Boy :

Burcu : Terazi

Meslek : Şarkıcı, Müzisyen

Coşkun Sabah doğum yeri : Diyarbakır

COŞKUN SABAH BİYOGRAFİSİ

“Anılar”, “Aşığım Sana Doyamıyorum” ve “Baharı Bekleyen Kumrular” gibi şarkıların bestekarıdır.

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır’da Süryani bir ailenin ikinci oğlu olarak doğmuştur. Annesinin adı Roza, babasının adı Tekin'dir. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise abisidir. Çocukluğu Diyarbakır’da geçmiştir. Müziğe 9 yaşında babasına ait olan cümbüşü kendi kendine öğrenmesiyle başladı. Coşkun Sabah ilkokulu Diyarbakır’da İnönü İlkokulu’nda okudu. Ortaokul birinci sınıfı bitirdiği sene ailecek İstanbul’a yerleştiler. İstanbul’da Atatürk Lisesi’ni bitirdi.

Babası p iflas edince, ailenin yükü Bülent ve Coşkun Sabah’ın omuzlarına bindi. İki kardeş birlikte çay bahçelerinde müzik yaparak evin geçimine katkıda bulunmaya başladılar. Bülent keman, Coşkun ise ud çalıyordu. Coşkun Sabah’tan yedi yaş küçük olan Taşkın Sabah da önce darbuka, daha sonra da kanunu ile ağabeylerine katıldı.

Coşkun Sabah, 1968 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı’nda okumaya başladı, burada okurken de 1970 yılında İcra Heyeti’ne girmiştir. 1972 yılında İstanbul radyosunda Klasik Koro’da ud çalmaya başladı. İcra Heyeti’ndeki görevini 1979 yılına kadar sürdürdü. 1976’da Devlet Türk Müziği Korosunda ud sanatçısı olarak çalışmaya başladı.

Gönül Akkor’un maestrosu Kemani Kirkor Küçük onu saz grubuna aldı. 1970-71’de Beyoğlu’nda Şato Gazinosu’nda, sonra Bebek Belediye’de, ardından Gaskonyalı Toma’da çalıştı. Gazeteci Ergil Tezerdi Fahrettin Aslan’a bahsetmiş, oradan Maksim’e geçti. 21-22 yaşlarında ud sanatçısı olarak şöhreti iyice parladı.

Bülent Ersoy konservatuardan sınıf arkadaşı idi. 1978’de bestelediği ‘Baharı Bekleyen Kumrular Gibi’yi 45’lik yaptı, yer yerinden oynadı, yılın şarkısı oldu, Coşkun Sabah da yılın bestecisi. Arkasından ‘İşte Bizim Hikayemiz’ patladı. Şarkıları bu kadar patlayınca şarkıcı olmaya, kendi şarkılarını kendi söylemeye karar verdi.

Ud sanatçısı olarak tanınmaya başlayınca Coşkun Sabah’a çeşitli gazinolardan da teklifler gelmeye başladı. Maddi nedenlerle gazinoların tekliflerini kabul edince, Devlet Türk Müziği Korosu’ndaki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Koro şefi olan Prof. Dr. Nevzat Atlığ, Coşkun Sabah’ın ayrılma gerekçelerine hak vermiş ve korodan ayrılan kimseyi geri kabul etmezken Coşkun Sabah’a, “Sen ne zaman geri dönmek istersen yerin burda hazırdır,“ demiştir.

Gazinolarda ud sanatçısı olarak çalışmaya başlayınca pek çok sanatçıya udu ile refakat etti. İlk bestesi, Emel Sayın tarafından plağa okunan “Gel kalbime Gir” isimli şarkıdır. Büyük kitlelerce tanınınıp sevilen ilk bestesi ise Bülent Ersoytarafından okunan “Baharı Bekleyen Kumrular Gibi”dir. Ardından “Beddua”, “Toprak Alsın Muradımı”, “İşte Bu Bizim Hikayemiz”, “Dert Çekmeye Gidiyorum” gibi besteleri Bülent Ersoy, Emel Sayın, Adnan Şenses, Neşe Karaböcek gibi şarkıcılar tarafından okunmuş, o güne kadar ud virtüözü olarak sahip olduğu ününün yanına besteciliği de eklemiştir.

Bülent Ersoy, Maksim Gazinosunda sahne alırken sıra Coşkun Sabah bestelerine gelince adet olduğu üzere nakarat kısmında mikrofonu şarkının bestecisi olarak Coşkun Sabah’a uzatır. Coşkun Sabah’ın, şarkının (Çınladın durdun kulaklarımda ...) meyan bölümünü okumaya başlamasıyla oluşan dinleyicilerin alkışları ve beğenisi yapımcıların gözünden kaçmaz. Kendisine kaset teklifleri gelir.

1980 yılında, Ferdi Özbeğen’in bir piyano eşliğinde müzikhollerde çalıp söylemesinden etkilenmiş, “Ben de ud ile insanlara müziğimi dinletebilir ve eğlendirebilirim,” düşüncesinden hareketle şarkıcılığa karar vermiştir. Zaman içerisinde eğlence dünyasında “Coşkun Sabah tarzı”nı yaratmıştır. İnsanlara önce ağırlıkla kendi bestesi olan şarkılarını dinletir. Sonra Klasik Türk Sanat Müziği eserlerinden örnekler sunar. Udu ile müthiş taksimler yapar. Ardından da günün popüler şarkı ya da türküleriyle insanları oynamaya, dansetmeye davet eder. Sahne şovu ud üzerine kuruludur. Kendisine bir ritim cihazı ve bir klavye eşlik eder.

Tek başına sahne yapmaya başlamasıyla, gelen albüm tekliflerini de değerlendirmiş ve 1981 yılında “Aşk Kitabı” adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır. Sonrasında “Bir Pazar Günü”, “Son Buluşmamız”, “Hatıram Olsun” albümleriyle de çıkışını sürdürmüştür.

Askerliğini 1988 yılında Denizli'de yaptı.

Coşkun Sabah’ın 1990 yılında piyasaya çıkan “Beni Unutma-Aşığım Sana” adlı kasedi tüm zamanların en çok satan kasetidir.

1991’de müzik piyasasındaki değişim ve yaşadıkları onu Türkiye’yi bırakıp Almanya’ya gitmeye itti.

Coşkun Sabah’ın seksen kadar bestesi olup, bunlardan en az yirmi tanesi bir çok sanatçı tarafından seslendirilmiş ve “hit” olmuştur. Bestelerinin büyük çoğunluğunda söz yazarı olarak Ahmet Selçuk İlkan, İlkan San, Ali Tekintüre, Aşkın Tuna gibi söz yazarlarının imzası olmakla birlikte kendisinin sözlerini yazdığı yirmi bestesi vardır.

Sanat yaşamına ara vermeden canlı performans ağırlıklı olarak devam etmektedir. Bir çok festival, düğün ve müzikholde sahne alarak sevenleri ile buluşmaktadır.

Coşkun Sabah, 1997 yılında eski mankenlerden 1995 Türkiye 2. güzeli Ceyda Okay ile evlendi. Rosa (d. 1999) ve Helen (d.2009) adlarında 2 kızı vardır. Uzun süredir boşanma davaları süren Coşkun Sabah ve Ceyda Sabah 11 Mayıs 2017tarihinde anlaşmalı olarak boşandılar. Ancak Coşkun Sabah temyiz aşamasında davaya itiraz edip eşinden boşanmak istemediğini söyleyince dava İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulup davanın anlaşmalı değil çekişmeli boşanma olarak görülmesi için aile mahkemesine gelmişti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde 26 Mart 2018 tarihinde görülen dava sonucunda tekrar boşandılar.

İstanbul Akvarium Alışveriş Merkezinde bulunan CS (Coşkun Sabah) Sinemaları, Coşkun Sabah Ses Kayıt Stüdyosu, Coşkun Sabah Saç Ekim Merkezi ile de bu sahadaki faaliyetlerini sürdürmektedir.

MESAM başkanı olan Orhan Gencebay, halk müziği sanatçısı Arif Sağ ile girdiği tartışmanın ardından 7 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) başkanlığından istifa etti. Başkanlığa Arif Sağ geldi.

Kültür Bakanlığı, yaptığı incelemeler sonucunda başkanlığını Arif Sağ’ın yürüttüğü MESAM yönetimini 5 Mart 2018 tarihinde görevden aldı. Eski yönetimin yerine Yavuz Bingöl başkanlığında, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah üye olarak atandı. Ancak Yavuz Bingölbaşkanlığı kabul etmeyince yapılacak seçimlere kadar kayyum olarak Coşkun Sabah görevlendirildi.

Albümleri :

Albüm - LP 1979 - Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma

1980 - Armağan

1981 - Aşk Kitabı

1982 - Bir Pazar Günü

1983 - Son Buluşmamız

1983 - Son Buluşmamız

1986 - Hatıram Olsun

1986 - Hatıram Olsun

1987 - Benimsin

1989 - Ağlamak İstiyorum

1990 - Beni unutma - Aşığım sana

2012 - Ağlamak istiyorum - Anılar

Albüm - Kaset

1979 - İşte Bizim Hikayemiz

1981 - Aşk Kitabı

1982 - Bir Pazar Günü

1983 - Coşkun Sabah 3 / Beddua

1983 - Son Buluşmamız

1983 - Bir Pazar Günü

1983 - Son Buluşmamız

1984 - Acı Hatıralar

1985 - Hatıram Olsun

1986 - Beddua

1986 - Hatıram Olsun

1986 - Elveda Gençliğm

1987 - Benimsin

1988 - Özel Konseri

1988 - Gel Gelebilirsen

1989 - Biz Ayrılamayız

1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar

1989 - Ağlamak İstiyorum

1989 - Sevene Sor

1989 - Biz Ayrılamayız

1990 - Beni Unutma / Aiığım Sana

1990 - Hatıram Olsun

1991 - Haberin Varmı

1992 - Hep Sen Varsın

1995 - Hatıralar - Best Of

Albüm - CD

1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar

1990 - Beni Unutma / Aşığım Sana

1991 - Haberin Var Mı

1992 - Kör Aşık - İsyanlardayım

1993 - Alıştım Sana

1994 - İşte Coşkun Sabah

1995 - Ayrılmayalım

1997 - Şahika

1998 - Bir Gün Gelecek

2003 - Okyanus & Best Of

2011 - İşte

2011 - Aşk Kitabı

2014 - Nihayet

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

1989 - Anılar (Coşkun) (Sinema Filmi)

1987 - Benimsin (Coşkun) (Sinema Filmi)

1982 - Ceza (Coşkun) (Sinema Filmi)

1982 - Bir Pazar Günü (Coşkun) (Sinema Filmi)

Müzik :

1978 - İşte Bizim Hikayemiz (Sinema Filmi)

1977 - Ölmeyen Şarkı (Sinema Filmi)

1977 - Acı Hatıralar (Sinema Filmi)

Müzik ekibi :

1978 - İşte Bizim Hikayemiz (Beste) (Sinema Filmi)