Coşkun Sabah kızı Roza Sabah mayolu fotoğraf paylaşınca İnstagramı'nı kapattırdı!

Şarkıcı Coşkun Sabah, kızı Roza Sabah'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile ilgili Hürriyet'e verdiği röportajında şunları söyledi: ''Üniversite öğrencisi bir kızın mayolu fotoğrafı Instagram'da olmaz. Kapattırdık Instagram'ını. Küstüm ona, 10 gün hiç konuşmadım, o da çok üzüldü''

Müzik dünyasının sevilen ismi coşkun Sabah, Hürriyet'ten Ömür Gedik'e özel hayatı ve müzik yaşamına dair açıklamalar yaptı. Sabah kızıyla ilgili yaptığı açıklamların devamında : "Kendi çevresindeki arkadaşlarının fotoğraflarını gösteriyor bana. Ben kendi kızım için bunu kabul etmiyorum. "İleride ne istersen yaparsın ama okul okurken bunu yapma" dedim. Olan oldu, gazeteciler bunu kaçırmamış" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIN ŞARKICI OLMALARINI İSTEMEM"

Coşkun Sabah'a çocuklarının şarkıcı olmasını isteyip istemediği soruldu. Ünlü şarkıcı bu soruya: "İstemem, Zaten onların da hevesleri olduğunu düşünmüyorum." şeklinde cevap verdi. Sabah açıklamalarına şöyle devam etti: "Roza, Londra’da turizm okudu. Sonra işletmeye geçti. Stilistliğe de ilgi duyuyor. Akıllı da bir kız, babasının mesleğinin turizmle kesiştiğini çok iyi biliyor. Zor bir okulda okudu, çevremiz de var, geleceğini inşa etti. "

"ÇAĞ DIŞI BİR ŞEY"

Müzik dünyasının sevilen ismi coşkun Sabah'a 'kadına şiddet hakkında ne düşünüyorsunuz?' sorusu yöneltilince şu açıklamayı yaptı: "Çağ dışı bir şey. İnsanın bir hanımefendiyi dövmesi, öldürmesi affedilecek bir şey değil. Ve ne yazık ki bu insanlar aramızda geziyor. Her akşam ana haberlerden sonra yapmamız gerekenleri anlatan programlar olmalı. 2015 yılında Türkiye’de kaç kadın cinayeti oldu, Almanya’da, Hollanda’da, İspanya’da kaç kadın cinayeti oldu... Biz neredeyiz, neden buradayız, onlar ne yapıyor, biz ne yapmalıyız... Türkiye’ye bize yakışıyor mu deyip, kültür seferberliği yapmamız lazım."