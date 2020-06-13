Coşkun Sabah olay sözlerine açıklık getirdi!

Coşkun Sabah yakın zamanda olay yaratan sözleriyle ilgili 2. Sayfa programına açıklamalarda bulundu. Parası olmayan beni anlamaz” sözleriyle eleştiri yağmuruna tutulan Coşkun Sabah, “Anlattıklarım sosyal medyada çarpıtılıyor. Kelimelerimi mutasyona uğrattılar.'' dedi.

COŞKUN SABAH ÖFKE PATLAMASI YAŞADI!

Coşkun Sabah pandemi döneminde yaptığı söylemlere açıklık getirdi. Sabah: '' Benim hiç bir derdim yok, ben yıkılmam. Benim sözlerimi farklı yerlere çekmeyin.'' diyerek isyan etti.

Sabah sözlerine şöyle devam etti: “Öyle demedim. ‘Parayla işi olmayan beni anlamaz’ dedim. İkisi farklı şeyler. Büyüttüler ve servetimi söylemek zorunda kaldım. ‘3-4 aylık birikimim var’ dedim, bunun neresi yanlış? durumum çok iyi desem yine başım yanardı.''

''BENİM AĞZIMDAN ÇIKANI KULAĞIM DUYAR''

''Benim ağzımdan çıkanı kulağım hep duyar. Ali Eyüpoğlu denen biri boş boş konuşmuş. Açıp bana sorabilirdi. Ağzımdan çıkanla yazıya dökülen farklı.''