Coskun Sabah'tan gündem olan Bülent Ersoy ve Roza Sabah açıklaması

Armağan Çağlayan'ın programına katılan 68 yaşındaki şarkıcı Coşkun Sabah, kariyerinin başlarında Bülent Ersoy tarafından kıskanıldığını dile getirerek, "Çok alkış alıyordum. Bülent Hanım kıskanıyordu beni. Gar Gazinosu’nda çıkıyordu, ‘özel saz’ olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas var çünkü. ‘Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım’ dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu ‘Bu olay Bülent Ersoy’un ricasıydı’ diye." şeklinde konuştu.

"UYKU VE BESLENMEME DE DİKKAT EDERİM"

Sağlığı hakkında açıklama yapan Coşkun, "İki senede bir kan örneklerim yurtdışına gider. Aminoasitler, vitaminler, mineraller eksikse yerine konur. Yaşlanma geciktirici takviyeler alınır. Dinç ve genç kalmak istiyorum. Uykuma ve beslenmeme de dikkat ederim." ifadelerini kullandı.

"MODERN BİR BABAYIM"

Sabah'a bir süre önce sarf ettiği, “Kızımın bikinili fotoğraf paylaşmasına müsaade etmem” sözleri hatırlatılıp “Tutucu bir baba mısınız?” sorusu soruldu. Sabah bunun üzerine, “Batı’ya göre modern babayım. Kordon’da gezerken mini şortla dolaştırırım. Ama o mini şortu Mardin’de, Urfa’da giydirmem.” dedi.

COŞKUN SABAH'IN KIZI ROZA SABAH KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya gelmiştir.

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Coskun Sabah'ın Roza Sabah kimdir, kaç yaşında?