Cosmin Achim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Achim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cosmin Achim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cosmin Achim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cosmin Achim 19 Eylül 1995 tarihinde Drăgăneşti-Olt şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cosmin Florin Achim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cosmin Achim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cosmin Achim'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cosmin Achim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cosmin Achim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cosmin Achim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cosmin Achim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Academia Hagi

1 Ocak 2014 yılında FC Voluntari

6 Eylül 2018 yılında Energeticianul

31 Aralık 2018 yılında FC Voluntari

12 Ocak 2023 yılında Petrolul

Cosmin Achim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cosmin Achim şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cosmin Achim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Școala de Fotbal Gică Popescu, Academia de Fotbal Gheorghe Hagi

Romanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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