Cosmin Atanase kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Atanase Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cosmin Atanase adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cosmin Atanase Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cosmin Atanase 3 Ocak 2001 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cosmin Gabriel Atanase şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cosmin Atanase Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GARI 11 yapmaktadır. Cosmin Atanase, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına - tarihinde katılmıştır. Cosmin Atanase'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cosmin Atanase Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cosmin Atanase isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cosmin Atanase Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cosmin Atanase Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cosmin Atanase şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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