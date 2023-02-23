Cosmin Birnoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Birnoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cosmin Birnoi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cosmin Birnoi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cosmin Birnoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Birnoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cosmin Birnoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Birnoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cosmin Birnoi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cosmin Birnoi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cosmin Birnoi 17 Eylül 1997 tarihinde Hunedoara şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cosmin Marian Bîrnoi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cosmin Birnoi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC Opria yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Cosmin Birnoi'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cosmin Birnoi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cosmin Birnoi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Cosmin Birnoi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cosmin Birnoi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ACS Poli

2 Ağustos 2019 yılında ACSM Poli Iasi

15 Ocak 2020 yılında FC Viitorul

14 Ağustos 2020 yılında FC Farul 1920

1 Temmuz 2021 yılında SSU Poli

Cosmin Birnoi kimdir

Cosmin Birnoi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cosmin Birnoi şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Primavera Deva, Poli Timișoara

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Cosmin Birnoi nereli

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