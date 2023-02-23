Cosmin Dur Bozoanca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Dur Bozoanca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cosmin Dur Bozoanca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cosmin Dur Bozoanca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cosmin Dur Bozoanca 15 Şubat 1998 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cosmin Andrei Dur-Bozoancă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cosmin Dur Bozoanca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cosmin Dur Bozoanca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 20 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Cosmin Dur Bozoanca'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Cosmin Dur Bozoanca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cosmin Dur Bozoanca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cosmin Dur Bozoanca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cosmin Dur Bozoanca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2017 yılında SSU Poli

30 Haziran 2018 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2018 yılında U Cluj

30 Haziran 2020 yılında FC Viitorul

23 Eylül 2020 yılında FC Farul 1920

30 Haziran 2021 yılında FC Viitorul

1 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

20 Aralık 2021 yılında Otelul Galati

Cosmin Dur Bozoanca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cosmin Dur Bozoanca şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Cosmin Dur Bozoanca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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