Cosmin Gladun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Gladun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cosmin Gladun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cosmin Gladun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cosmin Gladun 10 Ocak 2002 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cosmin Ştefan Gladun şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cosmin Gladun Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cosmin Gladun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Cosmin Gladun'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cosmin Gladun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cosmin Gladun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cosmin Gladun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cosmin Gladun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında LPS Banatul

1 Temmuz 2019 yılında Ripensia

Cosmin Gladun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cosmin Gladun şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Cosmin Gladun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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