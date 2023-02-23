Cosmin Huminic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Huminic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cosmin Huminic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cosmin Huminic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cosmin Huminic 11 Ocak 2004 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cosmin Adrian Huminic şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cosmin Huminic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cosmin Huminic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara U19 futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Cosmin Huminic'nin SSU Politehnica Timisoara U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cosmin Huminic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cosmin Huminic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cosmin Huminic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cosmin Huminic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Fortuna B. Mic

31 Aralık 2020 yılında SSU Poli U19

Cosmin Huminic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cosmin Huminic şuan SSU Politehnica Timisoara U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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