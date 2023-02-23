Cosmin Matei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Matei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cosmin Matei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cosmin Matei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cosmin Matei 30 Eylül 1991 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cosmin Gabriel Matei şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cosmin Matei Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Cosmin Matei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cosmin Matei'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cosmin Matei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mateicosmiin/

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http://www.facebook.com/cosmin.matei.96

Cosmin Matei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cosmin Matei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Cosmin Matei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cosmin Matei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Farul Constanta

1 Temmuz 2010 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2011 yılında Astra Ploiesti

1 Ocak 2012 yılında FC Dinamo

1 Şubat 2016 yılında Atromitos Athen

10 Ağustos 2016 yılında Gençlerbirliği

16 Şubat 2018 yılında NK Istra

30 Haziran 2018 yılında Gençlerbirliği

2 Eylül 2019 yılında FC Viitorul

4 Eylül 2021 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2022 yılında Sepsi OSK

Cosmin Matei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cosmin Matei şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cosmin Matei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chindia Târgovişte, Farul Constanţa

Romanya takımında 11 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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