Cosmin Mereuta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Mereuta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cosmin Mereuta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cosmin Mereuta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cosmin Mereuta 7 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cosmin-Marian Mereuță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cosmin Mereuta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına - tarihinde katılmıştır. Cosmin Mereuta'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cosmin Mereuta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cosmin Mereuta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cosmin Mereuta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cosmin Mereuta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Unirea Branişt.

30 Haziran 2022 yılında Otelul Galati

Cosmin Mereuta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cosmin Mereuta şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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