Cosmin Tucaliuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cosmin Tucaliuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cosmin Tucaliuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cosmin Tucaliuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cosmin Tucaliuc 13 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Cosmin Constantin Tucaliuc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cosmin Tucaliuc Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cosmin Tucaliuc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cosmin Tucaliuc'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cosmin Tucaliuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cosmin Tucaliuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cosmin Tucaliuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cosmin Tucaliuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SCM Gloria Buzau

30 Haziran 2021 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2021 yılında CS Mioveni

16 Ağustos 2021 yılında Academia Hagi

19 Ağustos 2021 yılında Petrolul

30 Haziran 2022 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2022 yılında Petrolul

Cosmin Tucaliuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cosmin Tucaliuc şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cosmin Tucaliuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Academia Hagi

Romanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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